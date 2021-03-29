Смоленск, , 13:04 — REGNUM Целый ряд мероприятий подготовлено в Смоленской области в преддверии празднования 60-летия полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина, которое отмечается 12 апреля 2021 года. Об этом сообщили 29 марта в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Алексей Островский на совещании по вопросу подготовки и проведения празднования сообщил, что в федеральный план мероприятий от Смоленской области включено 12 пунктов, все мероприятия реализованы или находятся в стадии реализации. В их числе — проведен Гагаринский урок «Космос — это мы», который проводился во всех общеобразовательных учреждениях Смоленской области, в нём всего приняли участие около 60 тыс. школьников. На базе областного государственного Музея Юрия Гагарина в 2021 году открылась — виртуальная выставка о представителях животного мира, внесших свой вклад в изучение космического пространства «Космическим путешественникам посвящается…». Также реализуется проект «Человек родился», приуроченный к празднованию дня рождения первопроходца космоса (9 марта) и посвященный детству и юношеству первому космонавту планеты Земля. На базе музея открыта также выставка «Вечная любовь», посвящённая семье Гагарина и в большей части его супруге Валентине Ивановне. К празднованию юбилея подготовился и город Гагарин. На мероприятия по благоустройству центральной части города Гагарина и созданию сквера, посвященного 60-летию полета человека в космос из федерального бюджета было получено 70 млн рублей. Осуществить проект планируется до 1 сентября текущего года.

12 апреля в РФ отметят 60-летие первого полета человека в космос. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2019 года сформирован организационный комитет по подготовке и проведению празднования, в который вошли представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководители крупнейших корпораций и организаций.