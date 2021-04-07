Москва, , 09:31 — REGNUM В России зарегистрировано 3 млн премиальных машин, что соответствует 7% от всего объёма легковых автомобилей, которые числятся в стране. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Доля премиальных машин, которые стоят на учёте в Москве и Санкт-Петербурге, составляет 15% и 13% соответственно. Если рассматривать по округам России, то доля премиальных авто там оказалась менее 10%.

Так, на Дальнем Востоке доля машин премиум класса составляет всего 3% от всех представленных в округе автомобилей.

Наибольшая доля автомобилей премиум-сегмента в Калининградской области. Там каждая четвертая машина является представителем премиум-класса.

Напомним, в феврале 2021 года продажи премиальных авто на вторичном авторынке России выросли на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было перепродано 40,5 тыс. машин премиум-класса.

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