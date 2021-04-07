Нью-Дели, 7 апреля, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В сети появилось шпионское фото испытаний нового бюджетного минивэна от KIA с индексом KY MPV. Снимок с автомобилем размещён на сайте издания Rushlane.

Rushlane Бюджетный минивэн от KIA

Авто предназначено для корейского и индийского авторынков.

Создана модель на той же платформе, что и KIA Seltos. Его длина составит около 4,5 м. Внутри авто будут установлены три ряда кресел на шесть и семь мест.

Ожидается, что новый автомобиль получит светодиодную головную оптику, гладкий боковой профиль и большое количество хромированных элементов.

Предполагается, что MPV (многоцелевое транспортное средство) получит от Seltos не только платформу, но и моторы. Среди них будут 1,5-литровые бензиновый и дизельный атмосферные «движки» производительностью 114 л. с.

Сборка минивэна в Индии начнется ориентировочно в начале 2022 года.

Напомним, в России с 14 апреля 2021 года начнутся продажи большого минивэна KIA Carnival.

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