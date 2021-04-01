Сеул, , 13:52 — REGNUM Несколько иностранных и отечественных производителей и импортеров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Согласно опубликованным данным, речь идёт об автомобилях Hyundai, KIA, BMW, Ford и Chrysler. Всего будет отозвано 238 914 автомобилей 39 моделей.

Известно, что производители устранят проблемы на месте с системой рециркуляции выхлопных газов в седане BMW 520d, топливной трубке высокого давления в седане Genesis G80, системе коленчатого вала в седане Chrysler300C.

В случае самостоятельного ремонта компания обязуется возместить затраченные на ремонт средства.