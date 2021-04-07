Москва, 7 апреля, 2021, 05:22 — ИА Регнум. В среду, 7 апреля, в Москве будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха — +9…+11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Алексей Саврасов. Вид на Московский Кремль. Весна (фрагмент). 1873

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В ночь на 8 апреля в Москве облачно, дождь, мокрый снег. Температура воздуха — +2…+4 °C.

Ветер юго-восточный (ночью западный, юго-западный) 6−12 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +6…+11 °C днём и 0…+5 °C ночью.

В четверг, 8 апреля, днём в столице ожидается +4…+6 °C. По области +3…+8 °C. Ночью в регионе ожидается −3…+2 °C. Облачно, дождь, мокрый снег, днём порывистый ветер до 18 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за весенних паводков в Нижегородской области семь переправ оказались затоплены.