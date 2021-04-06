Москва, 7 апреля, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится до 8 июня под стражей в СИЗО «Лефортово», заразился коронавирусом. О положительном тесте ТАСС рассказал адвокат обвиняемого в организации убийств Михаил Карапетян.

Руслан Торубаров. khabkrai.ru Сергей Фургал

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Тест на коронавирус Фургал сдал утром 6 апреля. Экс-губернатор будет изолирован на две недели, поэтому встречи с адвокатами невозможны. Сейчас Фургал находится под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан в июле 2020 года. Следственный комитет РФ считает его причастным к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004 и 2005 годах. Убийства, полагает следствие, были связаны с коммерческими интересами Фургала и его соучастников. Против губернатора дали показания другие фигуранты дела. Сам подозреваемый свою вину не признал.