Москва, 6 апреля, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В Москве фиксируется снижение заболеваемости COVID-19, однако его темпы невелики. Об этом 6 апреля заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Юлия Кобзева на заседании комиссии по образованию Мосгордумы.

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По её словам, с середины февраля 2021 года в столице заболеваемость снижается в размере от 1% до 3% в неделю.

«Ситуация остается достаточно напряженной. Не хотелось бы говорить о том, что нужно продолжать снимать какие-то ограничительные мероприятия на сегодняшний день», — подчеркнула представитель столичного управления Роспотребнадзора.