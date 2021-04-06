Москва, 6 апреля, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Основная и единственная причина того, что в России серьезно снизился спрос на говядину — это падение покупательского спроса и, как следствие, снижение стоимости потребительской корзины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства, член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области Кирилл Ермоленко.

Alpha Говядина

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«Но думаю, что это ненадолго. В 2020 году мы наблюдали и падение рубля, и увеличение стоимости энергоресурсов, и рост цен на рынке зерна. Все это в комплексе повлияло на подорожание производимого и закупаемого мяса, — сказал Ермоленко. — Но, в отличие от курицы или свинины, где реальный рост в рознице на некоторые категории мяса превысил 20−50% (тушка бройлерного цыплёнка в среднем стоила 99 рублей за килограмм, а подорожала до 130−170 рублей), удорожание говядины было значительно меньше. Например, мякоть на кости на прилавке в начале года продавалась за 380 рублей, а в конце 2020 года — примерно по 420 рублей. Это лишь 10% (если говорить о самарском регионе)».

По его мнению, со временем спрос на говядину немного вырастет, но просядет спрос на курицу или свинину.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Евгения Серова также рассказала, почему в РФ упал спрос на говядину.