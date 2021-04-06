Минск, 6 апреля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Международный валютный фонд радикально пересмотрел свой предыдущий прогноз по перспективам белорусской экономики и теперь ожидает её падения на 0,4% по итогам 2021 года. Об этом говорится в опубликованном 6 апреля глобальном обзоре МВФ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Белорусский флаг

В предыдущем, октябрьском прогнозе фонд предсказывал рост ВВП Белоруссии в 2021 году на 2,2% при инфляции 5,1%. В новом прогнозе уточнена также оценка инфляции: по мнению экспертов фонда, в нынешнем году она составит 6,9%.

Совмин Белоруссии настаивает на реалистичности утверждённого Александром Лукашенкоофициального прогноза, согласно которому ВВП постсоветской республики не упадёт, а вырастет на 1,8%. Практика показывает, что белорусские официальные прогнозы почти никогда не сбываются.

Напомним также, что в марте обновил свой прогноза Всемирный банк, аналитики которого тесно сотрудничают с коллегами из МВФ. По мнению ВБ, в 2021 году ВВП Белоруссии ждёт сокращение на 2,2%.

Евразийский банк развития в своём прогнозе ориентируется на рост экономики Белоруссии по итогам 2021 года на уровне 0,4%. «По оценкам ЕАБР, инфляция в Белоруссии останется в диапазоне 8−8,5% год к году в феврале-марте и сохранится выше 7% год к году до октября 2021 года», — отмечали эксперты банка.

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