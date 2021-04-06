Москва, , 15:52 — REGNUM Любую потерю денежных средств через социальную инженерию можно избежать, банально ставя каждое слово собеседника под сомнение и просто перепроверяя их, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«Причем это касается как мошеннических действий как с банковскими продуктами, так и с брокерскими счетами. И именно сомнение в данном случае является универсальным способом защиты. Можно спокойно закончить разговор и перезвонить брокеру или найти информацию в сети, и с этим мошенники ничего сделать не смогут.

Прежде всего, начинающим инвесторам нужно помнить, что все брокеры, имеющие доступ к Московской бирже, есть на сайте биржи, и «черный список» — это изначально ход, направленный на тех людей, кто на рынке относительно недавно. Но эта информация быстро перепроверяется звонком брокеру.

Времена, когда якобы доступ к рынку предоставлял почти каждый дилинг-центр, остались в середине десятых годов, сейчас на финансовых рынках нет такого беспредела, как был тогда.

В начале 2010-ых годов рынок был для людей некой заменой казино, сейчас же ужесточились и правила игры, и условия выхода на реальный рынок. Но вместе с этим, видя геометрический рост числа клиентов Мосбиржи, активизируются и мошенники.

Кейс со звонком от якобы известного брокера также решается очень просто. Клиенту стоит сослаться на занятость, вбить телефон в интернете или перезвонить по официальному номеру на сайте брокеру, от которого якобы совершается этот звонок.

В 99% случаев опасения насчет мошенничества подтвердятся, поскольку брокеры крайне редко обзванивают своих клиентов, если это не привилегированные инвесторы или не сотрудничают с управлением активами.

Выбор брокера зависит непосредственно от предпочтений клиента. Для консервативного инвестирования в низкорискованные активы может подходить одна компания, для спекуляций — другая, для совмещенного подхода — третья.

Тарифные планы, как правило, есть на сайтах брокеров, поэтому сравнить условия по комиссиям не составит труда, а что касается чистоты брокера — стоит еще раз напомнить, что все брокеры, работающие с Мосбиржей, указаны на ее сайте, где к тому же есть еще и их рейтинг.

Что касается ситуаций, когда аферистам уже известны данные банковской карты, то, вероятнее всего, ее придется сразу же блокировать и перевыпускать.

Также нужно максимально оперативно известить о правонарушении банк, оспорить операцию и быть готовым к тому, что придется писать заявление в полицию», — высказал своё мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, в России участились случаи мошенничеств, в которых злоумышленники пытаются выманить личную информацию, а возможно и деньги, под видом сайтов для проверки надежности брокеров.

Читайте также: Правоохранитель назвал причины проблем «диванных инвесторов»