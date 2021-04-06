Барнаул, , 12:37 — REGNUM Возросший интерес граждан России к биржевым инвестициям подогрел также мошеннический интерес: инциденты, в которых злоумышленники пытаются выманить личную информацию, а возможно и деньги, под видом сайтов для проверки надежности брокеров, правоохранители фиксируют довольно частно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский представитель правоохранительных органов — автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul:

«Чуть ли не каждую неделю в райотделах города фиксируется пара таких случаев. Чаще всего это люди в возрасте, желавшие как-то приумножить имеющиеся накопления. Таких, в основном, находят через телефонные прозвоны. Или же они сами выходят на мошенников по средствам псведобиржевых сайтов-пустышек.

Нередки случаи, когда обращаются трудоспособные граждане, тоже пожелавшие быстро улучшить своё материальное положение. Однако в последнее время начала обращаться и молодежь. Способствует росту подобных преступлений не только «интерес» со стороны злоумышленников, но и тотальная безграмотность населения в финансово-инвестиционном плане. Ну и, как это не странно, неумение, а больше нежелание пользоваться поисковиками, чтобы читать отзывы о тех биржах или инвест-приложениях, куда они хотят вложить средства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что мошенники добрались до российских «диванных инвесторов», РИА Новости рассказали в Национальной ассоциации специалистов финансового планирования.

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