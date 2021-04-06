Москва, 6 апреля, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Третьей волны коронавируса в России не следует ждать. Об этом 6 апреля заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев на онлайн-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва в период режима ограничений

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"Я думаю третьей волны не будет. И локдаунов не будет. Локдаун — это путь в никуда. Он приводит к тому, что разрушается общественная жизнь, работа промышленности. Ничего хорошего тут нет», — сказал инфекционист.

При этом профессор заявил, что для отсутствия роста заболеваемости COVID-19 населению необходимо по-прежнему соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.