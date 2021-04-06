Москва, , 15:51 — REGNUM Контрольные проверки боеготовности начались в российских органах военного управления, соединениях и воинских частях. Об этом министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил 6 апреля на селекторном совещании.

С-400 Владислав Осипов (с) ИА REGNUM

Боеготовность за зимний период обучения проверяется в соответствии с планом подготовки вооружённых сил, отметил Шойгу и потребовал обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и техники.

«Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений», — сказал глава Минобороны.

В апреле состоится 4048 различных учений. Они пройдут во всех военных округах и на Северном флоте, в районах крайнего Севера, на Курилах и на Камчатке.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу также потребовал обеспечить меры безопасности, призванные не допустить распространения коронавируса, во время подготовки и проведения парада Победы 9 мая.

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