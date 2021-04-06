Москва, 6 апреля 2021, 15:00 — REGNUM Обяжут ли участников и гостей парада Победы носить защитные маски в ходе мероприятия 9 мая, пока не решено. Об этом 6 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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По словам официального представителя Кремля, это определят российские санитарные власти.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал от должностных лиц обеспечить соблюдение мер безопасности, призванных не допустить распространения коронавируса в рамках подготовки и проведения парада Победы 9 мая.
По его словам, главное — сохранить здоровье участников парада и гостей торжеств по случаю Дня Победы. Шойгу также подчеркнул, что все участники парада Победы привиты от COVID-19 и имеют иммунитет к коронавирусу.
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