Москва, 6 апреля, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Роста заболеваемости COVID-19 в России не следует ожидать. Такое мнение 6 апреля высказал профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев на онлайн-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны — все новости»

"Думаю, значительного повышения заболеваемости не будет. Мы видим на протяжении нескольких последних недель стабильные цифры и будем надеяться, что так и дальше будет», — сказал эксперт.

Однако на показатели заболеваемости может повлиять наличие новых штаммов вируса. Поэтому необходимо продолжать соблюдать масочных режим и социальное дистанцирование.