Москва, 7 апреля, 2021, 05:14 — ИА Регнум. Лесной кодекс Российской Федерации предполагает, что каждый арендатор на своем участке хозяйствует так, что лес от этого только крепчает и здоровеет. Почему, даже если предположить самое лучшее, ситуация с российским лесом будет далека от нормальной, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Маленький.

ИА REGNUM Валежник

Чтобы лес не горел и не гнил, его надо своевременно чистить от упавших по естественным причинам отживших свой век деревьев и их частей, традиционно называемых «валежником». Когда-то, в «неправильные», по мнению многих, советские времена, проблемой поддержания лесов в ухоженном состоянии занимались на государственном уровне, но теперь предполагается, что заботиться о лесе будет тот, кто его эксплуатирует. И, немножко, местное руководство, которое, каждое в своем регионе, что-нибудь придумает для очистки леса от валежника.

Например, позволит собирать его местному населению, ведь им можно отапливать дома в сельской местности или даже строить, если упавшее дерево было достаточно кондиционным. Но нет, и на местном уровне зачастую сбор валежника может обернуться для самых добропорядочных граждан крупными неприятностями. Почему так?

Читайте статью Андрея Маленького «Власти России и лес: дать сгнить, дать сгореть — или позволить его очистить».