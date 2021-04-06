Москва, 6 апреля, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в России продолжает оставаться стабильной. Об этом 6 апреля заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев на онлайн-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

«Мы сейчас находимся в состояния покоя. Заболеваемость держится на постоянных цифрах и это очень хорошо», — заявил эксперт.

При этом он напомнил, что ряд стран, граничащих с Россией, на данный момент испытывают подъем заболеваемости COVID-19.