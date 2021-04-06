Москва, 6 апреля, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Большой стаж курения у людей может напрямую повлиять на течение COVID-19 в их организмах. Об этом на Национальном конгрессе «Человек и лекарство» заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач и пациент

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«Чем больше стаж курения, тем, к сожалению, больше больных переводятся в реанимации. <…> Мы видим, что у интенсивно курящих пациентов риск летального исхода на 90% выше, чем у некурящих», — сказал Авдеев.

Он также подчеркнул, что миф о том, что курящие люди якобы легче переносят COVID-19, не подтвердился: «Данные были основаны на одной-единственной работе из Франции, но, к сожалению для всех курильщиков, эта информация в дальнейшем не подтвердилась».

Авдеев также подчеркнул, что на сегодняшний день все имеющиеся данные, которые можно назвать более доказательной медициной, говорят о том, что, «к сожалению, фактор курения является фактором неблагоприятного прогноза при COVID-19».