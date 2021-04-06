Екатеринбург, 6 апреля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Свердловской области подтвердили новые 138 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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Для сравнения, 5 апреля 2021 года был зарегистрирован 141 носитель вируса SARS-CoV-2. Всего в регионе зафиксировано 83 330 случаев заражения.

Вирус обнаружили за минувшие сутки у жителей Екатеринбурга (53 человека), Артинского городского округа, Асбеста, Горноуральского городского округа, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Сухого Лога, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге выявили пациентку с британским штаммом коронавируса.