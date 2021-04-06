Москва, 6 апреля, 2021, 14:53 — ИА Регнум. На сегодняшний день на территории России развернуто пять тыс. стационарных пунктов вакцинации от COVID-19. Об этом 6 апреля рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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«Пять тыс. стационарных пунктов вакцинации сегодня уже развернуто в регионах», — сказал глава российского Минздрава.

Также он добавил, что помимо этого действует свыше 1360 передвижных пунктов, в которые привлечен для проведения вакцинации от COVID-19 средний медицинский персонал и студенты-медики.

Кроме того, Мурашко рассказал, что во всех пунктах по проведению прививочной кампании введены стандартные операционные процедуры, а для увеличения их пропускной способности совместно с госкорпорацией «Росатом» были разработаны методики по увеличению. Кроме того, по словам главы Минздрава, можно записаться для прохождения вакцинации на портале «Госуслуги».

"Этим способом воспользовались уже более 640 тыс. человек», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день в России выявлено в общей сложности 103 случая заражения британской разновидностью коронавируса.