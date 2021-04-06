Бишкек, 6 апреля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Киргизии официально не зарегистрировано ни одного случая повторного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и соцразвития Улук-Бек Бектурганов на брифинге сегодня, 6 апреля.

President.kg Киргизские медики

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

По словам высокопоставленного чиновника, многие жители республики, уже переболевшие COVID-19, обращались к медикам с жалобами на коронавирусную инфекцию.

«Но это не повторное заражение, а хронический процесс болезни, который может протекать длительное время», — пояснил он.

Также Бектурганов сообщил, что с начала кампании по вакцинации, которая в Киргизии стартовала 29 марта 2021 года, прививки от коронавируса получили 644 киргизстанца.

При этом заместитель главы минздрава отметил, что больше всего вакцинированных насчитывается в городе Оше — 258 человек, в столице республики — 214 человек и в Чуйской области — 109 человек. Также привито 43 жителя Иссык-Кульской области и 20 жителей Ошской области.