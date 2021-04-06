Москва, 6 апреля, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В администрации Кремля не считают ситуацию с Манижей актуальной темой, на которой стоит акцентировать внимание. Об этом 6 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя внимание следственных органов к песне Манижи, с которой она будет выступать на конкуре «Евровидение».

Pavel Vagapov diplomatru Манижа

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Официальный представитель Кремля отметил, что безусловно авторы обращения — АНО «Ветеранские вести», которые сочли сценический номер Манижи в песне Russian Woman оскорбляющим достоинство русских женщин, имеют право на мнение и на обращение в правоохранительные органы.

«Действуют законно, является ли это действиями со значком «плюс» или иными, не нам судить», — подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, «вряд ли можно концентрировать все внимание на конкурсе, который не имеет отношения к первоочередным задачам».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам отбора, который состоялся на Первом канале 8 марта, Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» представит певица Manizha — Манижа Сангин, 29-летняя уроженка Душанбе, российская и таджикская рэп-исполнительница. Она исполнит песню под названием «Русская женщина».

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Эту композицию уже подвергли критике ряд политиков, общественников и государственных чиновников, а скандал вокруг певицы продолжает набирать обороты. Так, песню Манижи на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды проверит Следственный комитет РФ.