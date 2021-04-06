Москва, , 11:19 — REGNUM Следственный комитет РФ проверит песню российской певицы Манижи под названием «Русская женщина». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песни певицы Манижи «Русская женщина», — сказал собеседник агентства.

Ранее Манижа прошла отбор на конкурс «Евровидение-2021» с песней «Русская женщина». Позднее ряд политиков, общественников и государственных чиновников подвергли критике текст песни.