Москва, 6 апреля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 9 апреля подготовить новые меры по защите населения от коронавирусной инфекции.

Алексей Колчин ИА REGNUM Масочный режим

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"Татьяна Алексеевна [Голикова], я прошу вас совместно с Роспотребнадзором, с учёными, врачами подготовить и предложить дополнительные меры по защите людей, обсудить это, и к пятнице представить ваши предложения», — заявил он на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Мишустин отметил, что пока в России у населения не выработался коллективный иммунитет, нужно делать всё необходимое, чтобы обезопасить людей.

Также он объявил, что до конца 2021 года в России вводится особый порядок предоставления государственных и муниципальных услуг, предполагающий возможности дистанционной работы.