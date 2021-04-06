Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Ростовской области вновь выросла нагрузка на ковидные госпитали, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 6 апреля.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь для больных COVID-19

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В настоящее время лечение в стационарах получают 1987 пациентов с COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены около 180 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области зарегистрирован рост числа пациентов с коронавирусом, нуждающихся в госпитализации. По последним данным, на Дону развёрнуто 17 ковидных стационаров, рассчитанных на 2538 мест.