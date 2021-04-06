Нижний Новгород, , 13:09 — REGNUM В 2021 году на дорогах федерального значения в Нижегородской области отремонтируют 80 километров покрытия и пять мостов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

Ремонтные работы запланированы на федеральных трассах М-7 «Волга», Р-177 «Поветлужье» и Р-158 Нижний Новгород — Саратов.

Порядка 25 км покрытия заменят на трассе в Володарском районе Нижегородской области на участках с 341-го по 346-й км и с 348-го по 365-й км. В населенных пунктах заменят искусственное освещение, установят барьерное ограждение и обустроят тротуары. В нормативное состояние приведут развороты на 341-м км в Мячково, на 351-м км у поворота на Ильино, на 357-м км между населенными пунктами Золино и Новосмолинским, на 364-м км вблизи Смолино. Строители продолжат ремонт на участке с 383-го по 386-й км в районе поворота на Дзержинск, дополнительный съезд для разворота в сторону Москвы появится на развязке на 399-м км.

Ставшую федеральной в 2020 году автодорогу Р-177 «Поветлужье» в текущем году также ожидает масштабный ремонт. К нормативу приведут участок дороги в Воскресенском районе с 146-го по 187-й км. Здесь укрепят обочины, заменят барьерное ограждение, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика. В населенных пунктах обустроят пешеходные переходы, автобусные остановки и тротуары, отремонтируют элементы искусственного освещения.

На трассе Р-177 «Поветлужье» выполнят ремонт четырех мостов — на 77-м км через реку Санхота, на 90-м км через реку Керженец, на 118-м км через реку Люнда и на 157-м км через суходол. Запланирован ремонт балок и опор пролетных строений, восстановление деформационных швов, укрепление конусов и обустройство системы водоотвода. Также дорожники обновят мостовое полотно, уложат покрытие из износостойкого асфальтобетона, установят новое барьерное и перильное ограждения.

На автодороге Р-158 Нижний Новгород — Саратов ремонтные работы пройдут на участке с 193-го по 219-й км в Починковском муниципальном округе. Здесь на 131-м км дороги будет капитально отремонтирован мост через реку Озерка.

ИА REGNUM напоминает, в Нижегородской области в 2021 году отремонтируют 11 мостов в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области». Работы запланированы в Нижнем Новгороде, а также в Ветлужском, Варнавинском, Уренском, Вознесенском, Лысковском, Бутурлинском, Шатковском, Вачском, Ковернинском районах. На эти цели предусмотрено более 400 млн рублей.

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