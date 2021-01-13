Нижний Новгород, , 16:16 — REGNUM В Нижегородской области в 2021 году отремонтируют 11 мостов в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области». Работы запланированы в Нижнем Новгороде, а также в Ветлужском, Варнавинском, Уренском, Вознесенском, Лысковском, Бутурлинском, Шатковском, Вачском, Ковернинском районах. На эти цели предусмотрено более 400 млн рублей, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Так, в 2021 году в регионе отремонтируют мосты через Ветлугу на участке дороги Урень — Шарья — Никольск — Котлас, через Волгу на участке дороги Нижний Новгород-Шахунья-Киров, через Яктангу на участке дороги Красные Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга, через Ваю на участке дороги Арья-Тонкино-Шаранга до границы с Марий Эл. Кроме того, предусмотрен ремонт мостов через реку Ведяжа на подъезде к селу Починки от дороги Теньгушево-Вознесенское, через реку Мунарка на подъезде к деревне Летнево от трассы М-7 «Волга», через реку Аза на участке дороги Уварово — Тарталей, через реку Теша на участке дороги Перевоз — Шатки, через реку Малая Кутра на участке дороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород, а также через Узолу на участке дороги Хрящи-Дурандино. Кроме того, планируется заменить деформационные швы моста через реку Пьяна на автодороге Криуша-Вад-Перевоз-Бутурлино-Толба.

В 2020 году в области было отремонтировано шесть мостовых сооружений. Кроме того, весной 2020 года региональное министерство транспорта и автомобильных дорог сформировало перечень мостовых сооружений для включения в федеральный проект «Мосты и путепроводы»: в него вошли 75 объектов, требующих ремонта, а также пять мостовых переходов, которые необходимо построить. Программа рассчитана до 2035 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России отремонтировано 157 мостовых сооружений, из них после капитального ремонта в эксплуатацию введено 63 моста и путепровода. Общая протяженность объектов составила 11 759 пог. м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на совещании с президентом России Владимиром Путиным 13 января заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в нормативное состояние к 2024 году будет приведено 85% всех дорог в 105 крупнейших агломерациях России.

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