В Курской области выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом
Курск, 6 апреля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Курской области 6 апреля зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Александр Куликов ИА REGNUM
Палата для больных COVID-19
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Всего в регионе был выявлен 34 тыс. 571 заражённый коронавирусом.
Выписаны после выздоровления были 31 тыс. 380 пациентов, в том числе 104 — за последние сутки. Скончался 601 человек.