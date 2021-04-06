Москва, 6 апреля, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) указал на несовпадение данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с данными избыточной смертности населения, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

«Общая смертность в РФ в 2020 году возросла на 18%, естественная убыль по итогам рекордная — 688 тыс. В 2020 году умерли на 324 тыс. человек больше, чем годом ранее. Избыточная смертность — это наиболее важный результирующий показатель, который нивелирует сложности, недостатки оперативного учета смертей, связанных с пандемией. Поэтому сводная годовая статистика опровергает многие достигнутые в нашей стране официальные успехи», — заявил Куринный.

Конечно, не вся избыточная смертность связана непосредственно с ковидом, но от 50% до 80% эту связь имеет, отметил парламентарий.

«В Питере и Москве данные оперативного штаба в 2020 году относительного коррелируются с показателями. Между тем в Татарстане избыточная смертность превысила данные оперативного штаба в 60 раз, в Чечне — в 30 раз, в Башкирии — в 80 раз. В 33 из 85 российских регионов избыточная смертность не менее чем в 10 раз превысила число официально признанных смертей от коронавируса», — привел данные депутат Госдумы.

«Причина этого широкомасштабного вранья в том, что показатели заболеваемости и смертности от коовида служили в определенной степени критериями эффективности руководителей регионов, а те в свою очередь старались», — объяснил Куринный.

По общему числу избыточных смертей по итогам 2020 года, по подсчету экспертов, Россия находится в пятерке стран мира.

«Но для корректного сравнения надо эту цифру приравнивать к 100 тыс. населения. Согласно этому расчету, на первых местах находятся самые бедные страны Латинской Америки, потом Болгария, Литва, и Россия занимает пятое непочетное место — около 250 смертей на 100 тыс. населения», — привел данные парламентарий.

«За период с мая 2020 по февраль 2021 количество избыточно умерших еще увеличилось и достигло 425 тыс. человек, именно эта цифра дает наилучшее преставление о демографических потерях России за две волны», — сказал Куринный.

«Оперштаб при этом дает 86 тыс. официальных смертей, что в пять раз меньше, чем цифры, полученные в результате анализа избыточной смертности», — подчеркнул депутат.

Он обратил внимание на то, что в КПРФ указывали на необъективность информации.

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