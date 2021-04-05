Москва, , 08:27 — REGNUM В Саратовской, Кемеровской и Нижегородской областях РФ зафиксирована наибольшая за последние три года убыль населения. В абсолютном выражении она составила 66,5 тыс., 60,9 тыс. и 56,9 тыс. человек соответственно, свидетельствуют опубликованные 5 апреля результаты исследования РИА Новости.

Анализ, основанный на данных Росстата, показал, что в процентном выражении наибольшая убыль населения в 2018—2020 годах произошла в Тамбовской (-3,8%) и Магаданской (-3,5%) областях и Еврейской АО (3,4%).

Напротив, наибольший прирост населения в количественном выражении зафиксирован в Московской области (206,9 тыс. человек), Москве (148,8 тыс. человек) и Краснодарском крае (83,7 тыс. человек). В процентном выражении в лидеры вышли Севастополь (16,8%), Ингушетия (5,6%) и Ленинградская область (4,3%).

Аналитики отмечают, что 2020 год, когда в мире наблюдалась пандемия коронавируса, сильнее всего сказался на демографической ситуации. Смертность увеличилась, при этом миграционные потоки заметно ослабли из-за связанных с COVID-19 ограничений.

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