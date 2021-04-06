Москва, 6 апреля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия») предложил поручить подготовить обращение в связи с ростом напряжения на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Я предлагаю дать поручение профильному комитету подготовить обращение в парламенты государств с осуждением украинской стороны и приспешников в части того, что идет по сути геноцид населения, убийство ребенка, обстрел мирных городов», — заявил Швыткин.

Соответствующее протокольное поручение подготовит профильный комитет Госдумы.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты попросили Россию объяснить «провокации» около украинской границы.

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