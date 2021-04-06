Москва, , 11:42 — REGNUM Российская сторона не собирается давать Вашингтону дополнительные разъяснения по Украине. Об этом 6 апреля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявления официального представителя госдепартамента США Неда Прайса о просьбах американской стороны дать объяснения по поводу сообщений о якобы имеющих место «провокациях» со стороны РФ вблизи восточной границы Украины.

«Конкретно по этой ситуации могу сказать, что мы на прошлой неделе дали пояснения американской стороне», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Рябков уточнил, что американские власти не очень хотели говорить о таких пояснениях публично «в силу каких-то своих внутренних соображений».

«Поэтому сейчас, когда прошло несколько дней, и они вдруг вывалили все это на публику, причём, я бы сказал, в достаточно нахальном стиле, желание продолжать (обсуждать — ред.) эту тему у нас пропало полностью. Они в Вашингтоне должны довольствоваться теми пояснениями, которые получили на прошлой неделе», — уточнил замглавы российского МИД.

Также он добавил, что российской стороне нечего добавить к пояснениям, данным на минувшей неделе, и подчеркнул, что Москва не будет вести с Вашингтоном диалог «в той тональности и в той перспективе, которую нам навязывают американцы».

«Мы вообще сейчас очень селективно подходим к диалогу с США. Мы будем дальше вести диалог с этой страной только по тем вопросам, которые нам интересны, для нас значимы и только на тех условиях, которые нам выгодны. Это очевидная ситуация, не требующая дополнительных объяснений», — указал Рябков.

Кроме того, он отметил, что «по большому счету, диалог с США в последние годы и диалогом-то нельзя назвать».

«Американцы что-то формулируют, что считают для себя необходимым, но, как правило, либо игнорируют, либо превратно истолковывают то, что слышат в ответ. А на наши обращения и вопросы мы должной реакции, как правило, не получаем. Либо Вашингтон вообще молчит и не реагирует, в том числе на дипломатические ноты, что, на мой взгляд, неприемлемо и недопустимо, либо реагирует таким образом, что предмет для диалога исчезает», — пояснил замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона предупредила США о последствиях провокационных действий украинских властей в восточной части данной страны.