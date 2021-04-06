Санкт-Петербург, 6 апреля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Одну из самых загруженных станций четвертой («оранжевой») ветки Петербургского метрополитена — станцию «Ладожская» у одноимённого вокзала — закроют на ремонт в 2022 году. Об этом 6 апреля сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова.

Дарья Драй ИА REGNUM Ладожский вокзал и станция метро «Ладожская»

По словам чиновника, на станции есть протечки, а также имеются нарушения требований безопасности. Проект ремонта уже готов, сейчас он проходит экспертизу. На время ремонта вход на «Ладожскую» и выход со станции будет закрыт.

«Эти работы не учли разработчики проекта электрички из Кудрово», — уточнил Кирилл Поляков. — «Проект продолжают разрабатывать… Возможно, электричку придётся запускать в сторону «Волковской».

Напомним, сейчас идет капремонт на станции «Маяковская» в центре Петербурга. Ранее сообщалось, что следующими на капитальный ремонт планируется закрыть станции «Московская», «Удельная», «Ладожская», «Озерки», «Технологический институт» и «Проспект Большевиков». Сроки начала реконструкции станции «Чернышевская» пока уточняются.

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Напомним, с 5 апреля по 11 июня по рабочим дням, в связи с капитальным ремонтом эскалатора станции метро «Петроградская», с 07:45 до 10:45 вход на эту станцию будет закрыт, с 17:00 до 19:30 вход будет ограничен.