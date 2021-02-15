Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM Одну из самых популярных у петербуржцев станцию метро «Чернышевская» на первой (красной) линии ждет масштабная реконструкция наклонного хода и вестибюля. Эти работы продлятся целых 20 месяцев, сообщили 15 февраля в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга. Сроки начала реконструкции пока уточняются.

Наземный вестибюль станции метро «Чернышевская» Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации КРТИ, ЗАО «Институт «Трансэкопроект» по госконтракту за 27,6 млн рублей разработал проектную документацию для полной замены эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля станции метро «Чернышевская».

"Документация получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», — отметили в КРТИ.

В процессе реконструкции в наклонном ходе станции «Чернышевская» количество эскалаторов увеличится с трех до четырех, появятся дополнительные балюстрадные светильники, будут обновлены подземная часть, наклонный (эскалаторный) ход и наземный вестибюль

«Будет выполнена замена существующих зонтов наклонного хода на конструкции из композитных материалов и частичная реконструкция наземного вестибюля», — уточнили в КРТИ.

Добавим, что «Чернышевская» является единственной станцией метро в своем районе, где сосредоточено большое количество офисов, государственных и учебных учреждений, и ее закрытие приведет к серьезным неудобствам для тех, кто живет, работает или учится в этой части центра.

Как сообщало ИА REGNUM, станция «Маяковская» на третьей («зелёной») линии Петербургского метрополитена с 10 января 2021 года закрылась на капитальный ремонт. Работы планируется завершить к 26 ноября 2021 года.

Кроме того, в Петербурге планируют отремонтировать эскалаторы на станции метро «Московская» на второй (синей) линии.

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