Санкт-Петербург, 6 апреля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксирован 31 летальный исход от COVID-19, сообщили 6 апреля в федеральном оперативном штабе. Показатель смертности в городе вновь пошел в рост после двухдневного снижения, увеличившись за сутки на четыре случая.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

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Петербург по суточной и общей смертности от ковида по-прежнему находится на втором месте среди регионов РФ, уступая лишь вдвое большей по населению Москве. Всего за время пандемии в Петербурге COVID-19 признан основной причиной смерти в 12 452 случаях.

За последние сутки в Северной столице выявили 702 новых случая заражения коронавирусом, это на пять случаев меньше, чем сутками ранее. Всего за время пандемии в городе подтверждено 398 886 случаев, выздоровели 353 750 человек, в том числе 1342 пациента выписаны за минувшие сутки.

«Тренд на снижение распространения инфекции сохраняется, но этот процесс идет медленно и нестабильно», — заявили днем ранее в городском оперштабе.