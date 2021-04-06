Москва, 6 апреля, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Признать ЛНР и ДНР призвал лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Очевидно, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения, и (президент Украины) Владимир Зеленский получил добро от (президента США) Джо Байдена и явно готовится к войне с Донбассом, это очень опасно и чревато серьезными последствиями, прежде всего для самой Украины», — заявил Миронов.

По его мнению, в этой ситуации «правильным было бы признание со стороны России ДНР и ЛНР, и в дальнейшем, если жители к этому придут, выразят желание, чтобы они вошли в состав России».

В этом он видит «единственный вариант предотвращения самого крупного в Европе военного конфликта после окончания Второй мировой войны».

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