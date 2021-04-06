Киев, , 10:56 — REGNUM На юге Украины, на приграничных с Крымом территориях, вооружённые силы Украины (ВСУ) проведут сборы подразделений территориальной обороны. Об этом сообщила 6 апреля пресс-служба сухопутных войск ВСУ.

«Основными целями сборов являются совершенствование уровня умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повышение индивидуальных навыков военнослужащих по выполнению определённых задач на реальных объектах», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что подразделения территориальной обороны будут готовить к охране украино-российской границы в районе Крыма, прикрытию участков побережья, охране критических объектов инфраструктуры и органов государственной власти, а также к борьбе с диверсионно-разведывательными силами противника и незаконными вооружёнными формированиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что на учениях Defender Europe 2021, в которых будут участвовать ВСУ и силы НАТО, будет отрабатываться «война с Россией».

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