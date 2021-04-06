Москва, 6 апреля, 2021, 11:24 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 8328 случаев заражения коронавирусом, сообщили 6 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Новые носители вируса выявлены во всех регионах страны. Больше всего их в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье. Меньше всего, по одному, в Туве и Ненецком автономном округе.

Всего в РФ выявили 4 597 868 случаев заражения коронавирусом.

За истекшие сутки выздоровели 8902 ковид-пациента, умерли от коронавирусной инфекции 389 человек.