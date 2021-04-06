Сеул, , 11:23 — REGNUM В сети появились снимки рестайлинговой версии KIA Proceed. Снимки с автомобилем размещены на сайте TheKoreanCarBlog.

Рестайлинговая версия KIA Proceed TheKoreanCarBlog

Обновлённый Proceed получит современные технологии, высокую безопасность и фирменный дизайн марки.

Ожидается, что в моторной линейке обновлённой версии автомобиля появятся новые моторы: 1.5 T-GDi, новый CVVD 1.6 Turbo и более производительные версии GT. Силовые агрегаты, вероятно, будут сочетаться с фирменной инновационной коробкой передач IMT. Имеются две таких коробки передач — с педалью сцепления и без неё.

Внешне машина будет выделяться модернизированными бамперами, новой решёткой радиатора, а также иными фарами и задними фонарями.

Ранее стало известно, что компания KIA установит на модель K8 доработанный бензиновый двигатель 1.6 T-GDI. Новинка появится на авторынке Южной Кореи в апреле нынешнего года.

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