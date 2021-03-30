Москва, , 08:53 — REGNUM В сети появились первые фотографии KIA EV6 в камуфляжной плёнке. Снимки с автомобилем размещены на сайте The Korean Car Blog.

KIA EV6 The Korean Car Blog

Новинка, судя по фото, получит обтекаемый кузов с выдвижными дверными ручками, головную оптику на LED-элементах, а также короткий капот и двойной спойлер.

Ожидается, что платформу и двигатели EV6 получит такие же, как и у электрокара Ioniq 5. Если это так, то автомобиль будет изготавливаться на «тележке» E-GMP, а электромотор позволит модели разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 5,2 секунды. При этом запас хода на полностью заряженной аккумуляторной батареи будет равен 480 км.

Официальная премьера нового авто состоится 30 марта 2021 года.

Ранее компания KIA представила в РФ модель Ceed с новым 150-сильным турбированным двигателем G4LH-5 Smartstream объёмом 1,5 л. Он заменит собой старый мотор 1.4 T-GDi G4LD-5.

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