Москва, , 09:50 — REGNUM Торги по рублю на Московской бирже 5 апреля закрылись по 76,42 рубля за доллар и выше 90,15 рубля за евро. Падение рубля состоялось на фоне снижения цен на нефть марки Brent на 3,2% до $62,30 за баррель за аналогичный период, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«А такая динамика по нефти обусловлена новостями о повышении объемов добываемой нефти ОПЕК+. Если объемы добычи нефти превысят спрос в весенне-летний период, то нефть продолжит снижение, а следом и рубль.

Однако, если рассматривать ситуацию с той точки зрения, что повышение объёмов добываемой нефти свидетельствует об оптимизме по отношению к потребительскому спросу на будущие месяцы, а также восстановлении бизнес активности в мире, то уже в перспективе текущей недели на мировой арене могут возобновить покупки по нефти, что поддержит рубль.

И любые политические санкции в этот момент не смогут сдержать укрепление национальной валюты. Кроме того, мы помним, что санкции, как информационный повод, уже не оказывают сильного влияния на спекулятивные настроения на валютном рынке как было в прошлые годы.

Также отметим, что 5 апреля был официальный выходной день на торгах в Европе по случаю католической Пасхи. Активность на рынке российских рублевых госбумаг из-за этого была невысокой.

Сегодня, 6 апреля, с возобновлением рабочей недели на европейских биржах, увеличится спрос на российские активы и волатильность на рынке энергоресурсов, что может сдерживать падение рубля. То есть с начала торгов рубль будет находиться под влиянием риторики в СМИ о темпах спроса на нефть.

Из новостей, которые также могут быть интересны валютным спекулянтам, отметим предстоящий релиз выступления первого заместителя председателя Банка России Ксении Юдаевой на панели весенней сессии МВФ.

Также сегодня будет опубликована статистика за март по инфляции в РФ и изменение индекса потребительской уверенности Росстата за I квартал 2021 года.

Потенциал колебания курса продажи рубля к доллару составляет 2,1% с максимальным уровнем падения к 76,90 по доллару США, и минимальной ценой на уровне 75,25. К евро диапазон колебания 1,8% с сопротивлением 90,76 и поддержкой 89,11», — считает эксперт.

Читайте также: Рублю не даёт укрепиться снижение цен на нефть