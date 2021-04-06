Москва, , 08:07 — REGNUM Рубль 5 апреля подорожал к доллару США, сдав позиции другим валютам вслед за их динамикой на глобальном валютном рынке после возобновления работы бирж США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль снизилась на 0,21%, до 76,39 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,33%, до 90,24 руб., фунт/рубль — на 0,38%, до 106,20 руб.

Укрепление российской валюты сдерживалось геополитическими факторами, а также снижающимися ценами на нефть. Цена на нефть марки Brent опускалась до $61,23 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказали новости о том, что в Индии и Китае зафиксирован рекордный рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за последние сутки.

В Индии ежедневно заражается больше 100 тыс. человек. Китай проинформировал о рекордном ежедневном приросте новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, начиная с 31 января 2021 года.

На американской сессии курс доллара США снижался до 75,99 руб. Рубль не смог зацепиться за уровень 76 руб., отступил к уровню 76,39 руб. в ожидании свежих новостей.

Сегодня, 6 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $62,67 (+0,76%). Цена восстанавливается, поддерживая российскую валюту.

Торги на Мосбирже открылись снижением по доллару и евро. На торгах Азии торговые объемы небольшие, поэтому придётся ждать возвращения европейских участников после длинных выходных.

В ближайшие пару дней пара доллар/рубль продолжит консолидироваться около уровня 76 руб.

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