Москва, 6 апреля, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Представитель итальянской партии «Лига Севера» Алессандро Равальоли прошел вакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник V» в России, устав ждать прививки от нового заболевания у себя на родине. Об этом 6 апреля сообщает RT.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»

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Уточняется, что итальянский политик, который женат на жительнице России, еще в марте прибыл в Москву для того, чтобы получить первую дозу вакцины «Спутник V», а теперь ему был сделан укол второй дозой данного препарата.

«Если бы мне пришлось ждать моей очереди в Италии, мне бы сделали прививку, может быть, осенью», — отметил Равальоли и добавил, что это было бы для него слишком долгим сроком.

Также он уточнил, что «быть убитым, потому что в Европе не работает какой-то бюрократический механизм, — это нехорошо» и уточнил, что, по его мнению, Евросоюз не дает согласие на использование на своей территории «Спутника V» только по политическим причинам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти автономного сообщества Мадрид интересовались возможностью приобретения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».