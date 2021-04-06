Москва, , 09:13 — REGNUM Производителям сахара и подсолнечного масла в России на возмещение затрат и стабилизацию ценовой политики на эти продовольственные товары будет направлено 9 млрд рублей. Бюджетные ассигнования на эти цели правительство РФ выделит из резервного фонда.

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Согласно проекту постановления правительства, согласованному с Министерством финансов РФ, выделение средств проводится в целях стабилизации цен на продовольственные товары. Наибольшие объёмы трансфертов направят в Воронежскую область (1,668 млрд рублей), Ростовскую область (1,125 млрд рублей), а также в Краснодарский край (1,043 млрд рублей).

Отмечается, что документ, на который ссылается ТАСС, был составлен на основе текущих данных стоимости подсолнечного масла и сахара. Так, например, при текущей цене реализации подсолнечного масла, производство которого обходится в 102,3 рубля, убыток производителя на один литр составляет около 9,7 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Минсельхоз и Минпромторг РФ заключили соглашения с крупнейшими производителями и поставщиками о снижении и удержании цен на сахар и подсолнечное масло. Изначально предполагалось, что соглашения будет действовать до 1 апреля. Однако 30 марта правительство РФ продлило действие соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.

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Напомним, правительство России намерено предоставить в период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года из бюджета субсидии производителям сахара и подсолнечного масла на возмещение части затрат. Так, производителям рафинированного подсолнечного масла будут возмещать 10 рублей на литр — при условии реализации данной продукции в розничной торговле по цене не выше 95 рублей за литр. Субсидии производителям белого сахара будет предоставляться из расчёта 5 рублей на килограмм — при условии, что оптовая цена не будет превышать 36 рублей за килограмм.

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