Москва, , 09:38 — REGNUM В России сахарным заводам установят квоту на изготовление и дальнейшую продажу товара в магазины. Распределением объёма поставок этого продукта питания в розницу займётся Министерство сельского хозяйства РФ. Об этом 5 апреля сообщила газета «Известия» со ссылкой на два источника.

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Уточняется, что норматив будет установлен, исходя из потребностей в рознице на каждой территории, а также исходя из объёма производства до введения квот. То есть предприятия будут ежемесячно вырабатывать конкретно тот объём продукции, который Минсельхоз установил адресно для них.

В ведомстве сообщили, что ведут работу «по распределению объёмов поставок между производителями». По информации Минсельхоза, все производители сахара выразили готовность заключать контракты на поставки продукции напрямую в торговые сети, без посредников. При этом ритейлеры уже проинформировали участников рынка о своих потребностях.

Эксперты издания уверены, что новый подход позволит решить две задачи. Во-первых, сгладить потенциальное напряжение в отношениях изготовителей и продавцов, а, во-вторых, власти будут ясно понимать, каким производителям компенсировать затраты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Минсельхоз и Минпромторг РФ заключили соглашения с крупнейшими производителями и поставщиками о снижении и удержании цен на сахар и подсолнечное масло. Изначально предполагалось, что соглашение охватит первые три месяца 2021 года — период до 1 апреля. Однако 30 марта правительство РФ пролило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.