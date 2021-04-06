Сеул, , 09:13 — REGNUM В сети появились снимки дорожных испытаний 7-местного кроссовера KIA KY. Фото автомобиля размещены на сайте Motorplex.

7-местный кроссовер KIA KY Motorplex

Снимки KY были сделаны на улицах вокруг центра исследований и разработок Hyundai-Kia в Кенги (Южная Корея). Авто имеет длинную колесную базу, длинный задний свес, большую заднюю дверь и плоскую боковую часть кузова, что заставляет думать, что это минивэн, однако это кроссовер.

Собираться кроссовер будет на «тележке» KIA Sonet. KIA KY станет прямым конкурентом таких моделей, как Suzuki Ertiga и Toyota Innova Crysta. Длина трехрядного автомобиля составит около 4,5 м.

В движение машину будет приводить однолитровый турбомотор производительностью 120 л. с. либо 1,5-литровый дизельный мотор максимальной мощностью 100 «лошадей».

Предназначен кроссовер для индийского рынка.

Ранее компания KIA протестировала обновлённый кроссовер Sportage 2022 модельного года. Автомобиль будет выпускаться в двух версиях Sportage с двумя вариантами колесной базы. Собираться модель будет на той же платформе, что и новый Hyundai Tucson 2022 года выпуска.

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