Санкт-Петербург, 6 апреля, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Петербурге в ночь на вторник, 6 апреля, в первый раз за текущий месяц, прошел снег. По данным ведущего специалиста Центра «Фобос» Михаила Леуса, за ночь в регионе выпало порядка 5−6 мм осадков, что составляет около 15% месячной нормы.

Дарья Драй ИА REGNUM Нева

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире — трансляция»

Погоду в Петербургском регионе 6 апреля определяет холодная часть циклона, центр которого находится на севере Скандинавии. Поэтому в Петербурге и Ленобласти будет облачная погода, пройдёт мокрый снег с дождем, днём возможна снежная крупа.

Температура воздуха в Северной столице составит +4…+6 градусов, по Ленинградской области области +2…+7 градусов. Ветер юго-западный 5−10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

На 08:50 мск в Петербурге +0,5 градуса при влажности 86%, южный ветер 3−6 м/с.