Нью-Дели, 6 апреля 2021, 05:03 — REGNUM Индия и Китай продемонстрировали желание самостоятельно разрешить ситуацию после столкновения в Восточном Ладакхе, без вмешательства внешних сил, что приветствуют в России. Об этом 6 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индийскому изданию Hindustan Times.
«Приветствуем достигнутые по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств Индии и Китая 25 февраля договоренности, направленные на урегулирование ситуации», — сказал он.
Лавров добавил, что в России рассчитывают на взаимоприемлемые для Индии и Китая политико-дипломатические пути скорейшего преодоления имеющихся разногласий.
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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в мае и июне 2020 года в Ладакхе, на линии фактического пограничного контроля, произошёл ряд конфликтов между китайскими и индийскими военнослужащими. Оружия они не применяли, однако стороны сообщали о пострадавших и погибших во время инцидентов.
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