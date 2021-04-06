Нью-Дели, , 05:03 — REGNUM Индия и Китай продемонстрировали желание самостоятельно разрешить ситуацию после столкновения в Восточном Ладакхе, без вмешательства внешних сил, что приветствуют в России. Об этом 6 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индийскому изданию Hindustan Times.

«Приветствуем достигнутые по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств Индии и Китая 25 февраля договоренности, направленные на урегулирование ситуации», — сказал он.

Лавров добавил, что в России рассчитывают на взаимоприемлемые для Индии и Китая политико-дипломатические пути скорейшего преодоления имеющихся разногласий.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в мае и июне 2020 года в Ладакхе, на линии фактического пограничного контроля, произошёл ряд конфликтов между китайскими и индийскими военнослужащими. Оружия они не применяли, однако стороны сообщали о пострадавших и погибших во время инцидентов.

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