Москва, , 16:39 — REGNUM Договорённости, достигнутые Китаем и Индией на переговорах 25 февраля, помогут найти взаимоприемлемые мирные пути скорейшего урегулирования напряжённости — надежду на это выражает Москва, сообщила 4 марта журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова «Приветствуем достигнутые по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств Китая и Индии 25 февраля договорённости, направленные на урегулирование ситуации».

Российский дипломат добавила, что Китай и Индия смогли договориться «без вмешательства в рамках сформированных ими многоуровневых механизмов двустороннего диалога».

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Напомним, 25 февраля в ходе телефонных переговоров китайский министр иностранных дел Ван И и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар договорились установить горячую линию для коммуникации и своевременно обмениваться мнениями по ситуации на границе.

Они назвали разведение войск в районе озера Пангонг-Цо важным результатом надлежащего исполнения сторонами консенсуса, достигнутого в Москве 11 сентября 2020 г.

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