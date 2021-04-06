Москва, 6 апреля, 2021, 04:43 — ИА Регнум. Во вторник, 6 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, на западе области местами небольшой дождь. Температура воздуха — +10…+12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

В ночь на 7 апреля в Москве облачно, небольшой дождь, по области мокрый снег. Температура воздуха — +2…+4 °C.

Ветер южный, юго-восточный 5−11 м/с, на порывах до 15. Атмосферное давление 738 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +8…+13 °C днём и 0…+5 °C ночью.

В среду, 7 апреля, днём в столице ожидается +9…+11 °C. По области +6…+11 °C. Ночью в регионе ожидается 0…+5 °C. Облачно, местами небольшой дождь, ночью мокрый снег.

Как сообщало ИА REGNUM, погода в Москве начнёт портиться днём 7 апреля.